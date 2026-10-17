Avrupa kupalarından en çok gelir elde eden takımlar belli oldu! Adeta para yağdı
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan son maçların ardından Football Meets Data bu sezonun en çok gelir sağlayan takımlarını güncelledi. Şampiyonlar Ligi'nde zirvede PSG, Avrupa Ligi'nde Lyon, Konferans Ligi'nde ise Atalanta yer aldı.
Football Meets Data verilerine göre katılım, eleme turları, katsayı, yayın hakları, maç sonuçları ve lig sıralaması paylarının toplamı hesaplanarak kulüplerin güncel gelir tabloları oluşturuldu.
Avrupa kupalarında turnuva bazında en fazla gelir elde eden ilk 10 kulüp şu şekilde sıralandı:
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
1. PSG - 68.2 milyon euro
2. Liverpool - 66.5 milyon euro
3. Bayern Münih - 65.9 milyon euro
4. Manchester City - 63.6 milyon euro
5. Real Madrid - 63.3 milyon euro
6. Arsenal - 63 milyon euro
7. Borussia Dortmund - 57.8 milyon euro
8. Barcelona - 57.5 milyon euro
9. Inter - 56.5 milyon euro
10. Manchester United - 55.6 milyon euro
UEFA AVRUPA LİGİ
1. Lyon - 19.17 milyon euro
2. Leverkusen - 15.91 milyon euro
3. Juventus - 15.77 milyon euro
4. Dinamo Zagreb - 15.51 milyon euro
5. Milan - 14.62 milyon euro
6. Benfica - 14.44 milyon euro
7. AZ Alkmaar - 13.81 milyon euro
8. Olympiakos - 13.72 milyon euro
9. Real Sociedad - 13.62 milyon euro
10. Celtic - 13.29 milyon euro
UEFA KONFERANS LİGİ
1. Atalanta - 6.83 milyon euro
2. Kopenhag - 6.76 milyon euro
3. Ajax - 6.68 milyon euro
4. Freiburg - 6.61 milyon euro
5. Monaco - 6.57 milyon euro
6. Braga - 6.45 milyon euro
7. Brighton - 6.40 milyon euro
8. Panathinaikos - 6.39 milyon euro
9. Midtjylland - 6.28 milyon euro
10. Twente - 6.26 milyon euro