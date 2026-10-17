Avrupa kupalarından en çok gelir elde eden takımlar belli oldu! Adeta para yağdı

Football Meets Data verilerine göre katılım, eleme turları, katsayı, yayın hakları, maç sonuçları ve lig sıralaması paylarının toplamı hesaplanarak kulüplerin güncel gelir tabloları oluşturuldu.

Avrupa kupalarında turnuva bazında en fazla gelir elde eden ilk 10 kulüp şu şekilde sıralandı: