Galatasaray'dan kaçar gibi gitmişti: Oyuna girdikten 28 dakika sonra atıldı
Sezon başında Como'dan İspanya 2. Lig ekibi Leganes'e transfer olan Alvaro Morata, takımının Cordoba'ya 1-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ligdeki gol hasreti devam eden İspanyol forvet, yeni takımında henüz skora katkı yapamadı.
Yaz transfer döneminde İtalya ekibi Como'dan İspanya 2. Lig temsilcisi Leganes'e imza atan Alvaro Morata, yeni takımında aradığını bulamadı.
Leganes'in Cordoba'ya 1-0 kaybettiği müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 33 yaşındaki santrfor, 63. dakikada oyuna dahil oldu. Deneyimli futbolcu, mücadelenin 90+1. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Geçtiğimiz haftalarda boş kaleye kaçırdığı pozisyon sonrasında Leganes taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan Morata'nın lig maçlarındaki gol hasreti de sürüyor. İspanyol oyuncu, son lig golünü Mayıs 2025'te Galatasaray forması giyerken kaydetmişti.
Sarı-kırmızılı ekipten sonra transfer olduğu Como'daki tek golünü İtalya Kupası'nda atan tecrübeli forvet, Leganes formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.
Galatasaray'da 2 kupa kazanmıştı
Şubat 2025'te Milan'dan satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralanan ve yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Morata, bu süreçte iki kupa sevinci yaşamıştı. İspanyol santrfor, Galatasaray kariyerinde çıktığı 16 resmi maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.