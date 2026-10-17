Fenerbahçe’den 20 milyon euroya transfer olmuştu: Yeni adresi Arsenal!
Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae, Arsenal'in ocak ayındaki transfer hedefleri arasına girdi. İngiliz ekibinin savunma hattındaki sakatlıklar nedeniyle Güney Koreli stoperi gündemine aldığı belirtilirken, transferin önünde önemli bir engel bulunuyor.
Bayern Münih'in Güney Koreli savunmacısı Kim Min-jae için İngiltere'den transfer iddiası gündeme geldi.
Alman gazeteci Christian Falk'ın 15 Ekim tarihli haberine göre Arsenal, 29 yaşındaki futbolcuyu ocak ayındaki olası takviyeler için transfer listesine ekledi.
İngiliz ekibinin savunma hattında yaşadığı sakatlıklar, bu ilginin nedenleri arasında gösteriliyor. William Saliba'nın sakatlığı sürerken Piero Hincapie'nin de antrenman sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalması, Arsenal'i savunmaya takviye seçeneğini değerlendirmeye yöneltti.
Maurizio Micheli detayı dikkat çekti
Arsenal'in Kim Min-jae'ye olan ilgisinde kulübün gözlemcilik biriminin başındaki Maurizio Micheli'nin de etkili olduğu öne sürülüyor. Micheli, Napoli'de görev yaptığı dönemde Güney Koreli savunmacıyı keşfeden isimlerden biri olarak biliniyor.
Christian Falk, Arsenal'in kış transfer döneminde savunmaya takviye yapmayı değerlendirdiğini ve Kim'in uygun bir teklif gelmesi durumunda Bayern Münih'ten ayrılabileceğini aktardı. Ancak şu ana kadar tamamlanmış bir transfer ya da anlaşmaya varılmış bir bonservis bedeli bulunmuyor.
40 milyon euro iddiası
Gazeteci Mark Brus da Arsenal'in Kim Min-jae için devrede olduğunu ve başka Premier Lig kulüplerinin de oyuncunun durumunu takip ettiğini bildirdi. Transfer iddialarında yaklaşık 40 milyon euroluk bir fırsattan söz edilirken, Aston Villa ve Tottenham'ın da Güney Koreli savunmacıyla ilgilendiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euroya transfer olmuştu
Kim Min-jae, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmişti.
Güney Koreli stoper, 2022 yazında Napoli'ye 18 milyon 50 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İtalya'daki başarılı sezonunun ardından 2023 yılında Bayern Münih'in yolunu tutan Kim'in, şimdi de Arsenal'in transfer gündemine girdiği belirtiliyor.
Kim Min-jae Bayern'de kalmak istiyor
Arsenal'in ilgisine rağmen transferin gerçekleşmesi kesin değil. Kim Min-jae, Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada Bayern Münih'te forma mücadelesini sürdürmeye hazır olduğunu belirtmişti. Güney Koreli futbolcunun mevcut takımında kendisini kanıtlamak istemesi, olası bir ocak transferini zorlaştırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.