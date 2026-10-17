Fenerbahçe’den 20 milyon euroya transfer olmuştu: Yeni adresi Arsenal!

40 milyon euro iddiası

Gazeteci Mark Brus da Arsenal'in Kim Min-jae için devrede olduğunu ve başka Premier Lig kulüplerinin de oyuncunun durumunu takip ettiğini bildirdi. Transfer iddialarında yaklaşık 40 milyon euroluk bir fırsattan söz edilirken, Aston Villa ve Tottenham'ın da Güney Koreli savunmacıyla ilgilendiği ileri sürüldü.



