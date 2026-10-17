Gençlerbirliği - Galatasaray Canlı Anlatım - Canlı Skor
14:46, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 15:05, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Gençlerbirliği - Galatasaray canlı
Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray bugün saat 16.00'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Gençlerbirliği - Galatasaray maçının canlı skor ve canlı anlatımı ekranı haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skor ve canlı anlatım ekranı haberimizde.
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY İLK 11'LER
Gençlerbirliği:İrfan Can Eğribayat, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm, Luis, Diabate, Salih, Tongya, Thiago, Mendes
Galatasaray:Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Eren, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Batrakov, Lemina
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI SKOR
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI ANLATIM
Gençlerbirliği - Galatasaray maçının canlı anlatımı için
Başlıklar :GençlerbirliğiGalatasaraySüper Lig