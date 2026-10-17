Amedspor - TÜMOSAN Konyaspor CANLI BEIN SPORTS 2 İZLE || Amed SK - Konyaspor maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?
15:05, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Amed SK - Konyaspor canlı
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Amed SK evinde TÜMOSAN Konyaspor’u konuk ediyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak. Amed SK - Konyaspor maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Süper Lig’in 8. haftasında bugün saat 16.00’da Amedspor ve TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Amed - Konyaspor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
AMEDSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR CANLI SKOR
AMEDSPOR - KONYASPOR CANLI ANLATIM
Amedspor - Konyaspor maçının canlı anlatımı için
AMEDSPOR - KONYASPOR CANLI İZLE
Amed SK - Konyaspor maçını canlı izlemek için
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