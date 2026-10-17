Maçta korkutan anlar: Sahadan sedyeyle çıkarıldı
16:24, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:33, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Martinez saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle kenara alındı.
İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton - Chelsea mücadelesinde Chelsea kalecisi Emiliano Martinez, Jarrad Branthwaite ile çarpışarak sakatlandı. Kafasına darbe alan Arjantinli eldiven, 75. dakikada sahayı sedyeyle terk etti.
İngiltere Premier Lig'deki Everton - Chelsea karşılaşmasında korku dolu dakikalar yaşandı.
Chelsea'nin Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, bir pozisyonda Everton oyuncusu Jarrad Branthwaite ile sert şekilde çarpıştı. Kafasına aldığı darbe sonrası yerde kalan deneyimli eldivene ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından saha içinde yapıldı.
Oyuna devam edemeyen Martinez, mücadelenin 75. dakikasında sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Arjantinli kalecinin detaylı sağlık durumuna ilişkin kulüpten resmi açıklama bekleniyor.
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