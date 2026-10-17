Okan Buruk'tan şaşkına çeviren Leao kararı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
17:59, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 18:06, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanında Rafael Leao için yapılan oyuncu değişikliği şaşkınlığa neden oldu. Mücadeleye yedek başlayan Portekizli yıldız, 61. dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna girdi ancak yalnızca 16 dakika sahada kalabildi. Teknik direktör Okan Buruk'un Leao'yu yeniden kenara alması sonrası yıldız futbolcunun üzgün görüntüsü dikkat çekti.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da Rafael Leao, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, 61. dakikada Portekizli futbolcuyu Leroy Sane'nin yerine sahaya sürdü.
Ancak Leao'nun karşılaşmadaki görevi uzun sürmedi. Yıldız futbolcu, oyuna girdikten 16 dakika sonra yeniden kenara alındı.
Buruk'un bu hamlesinin nedeni netlik kazanmazken Leao'nun değişiklik kararının ardından üzgün olduğu gözlendi.
Teknik ekipten isimlerin Portekizli futbolcunun yanına giderek kendisini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
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