Mustafa Dalcı zaman istiyor

Mustafa Dalcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımda bazı değişiklikler yapmaya çalıştığını ve bunun zaman alacağını ifade etti. Oyun anlayışını değiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Dalcı, "Oyunumuzu, formasyonumuzu, oyun ve saha dizilişimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Belli bir oyun formatını yerleştirmek belirli bir süre alıyor" dedi.

İlk yarıda iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Dalcı, şöyle konuştu:

"Bugün oyuna baktığımızda, özellikle ilk yarıda iki oyuncumuzun topu paylaşamaması ve birbirleriyle yaşadıkları temas nedeniyle oyundan düşmeleri, bir anda oyunun durmasına neden oldu. Topu taca atacakları gibi bir durum oluştu. O anda savunmamız ve orta sahamız da durakladı. Oyun devam edince dengesiz yakalandık ve talihsiz bir gol yedik. Ancak ilk yarıya baktığımızda oyuna ve topa tamamen hâkim olan, üretkenliğiyle öne çıkan takım bizdik."

Oyun geçişlerinde sorun yaşadıklarını belirten Dalcı, hücum organizasyonlarını geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Geçiş oyununda ve atakları sonuçlandırma konusunda eksikleri bulunduğunu aktaran Dalcı, şu ifadeleri kullandı:

"Geçişlerimizi doğru yapıp ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken atakları sonlandırmakta büyük sorunlar yaşadık. Çoğalma konusunda da sıkıntılarımız oldu. Bu alanları değiştirmek ve geliştirmek gerekiyor. Golü de bu tür hatalar sonucunda yedik. Topu kaybettiğimizde ya da atağı sonlandıramadığımızda rakibimiz bizi çok çabuk geriye koşturdu. Topu kaybettiğimizde yeniden reaksiyon gösterme ve karşı pres yapma konusunda eksiklerimiz vardı. Oyunumuzu daha güçlü hâle getirmek için çalışmalarımızı ısrarla sürdüreceğiz. Oyun anlayışımızı ve hücum hattındaki sorunlarımızı çözüp bundan sonraki maçlarda daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz."

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