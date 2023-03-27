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100 bin imza süreci tamamlandı: Seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adayları belli oldu

14 Mart'ta yapılacak seçimlerde yarışacak cumhurbaşkanlığı adayları için 100 bin imza süreci sona erdi. Saat 20.00 itibariyle biten süreç sonunda seçimde yer alacak adaylar da kesinleşmiş oldu. Sonuca göre seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olacak.

21:44 . 27/03/2023 Pazartesi
IHA
Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza süreci sona erdi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza süreci sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olacak.


"Karar Resmi Gazete'de ilan edilecek"


YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada dört ismin adaylığının kesinleştiğini açıkladı. Yener, "Seçmenler tarafından teklifte bulunma süreci sonucunda adaylardan Muharrem İnce için 114 bin 661, Sinan Oğan için 111 bin 508, Muhammet Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255, Doğu Perinçek için 27 bin 61, Yakup Türkal için 3 bin 137, Erkan Trükten için 2 bin 589, Tevfik Ahmet Özal için bin 544, İrfan Uzun için bin 263, Halil Murat Ünver için 538, Hilmi Özden için 478, Davut Turan için 122 olmak üzere toplamda 332 bin 156 seçmen teklifte bulunmuştur. Bu sürecin Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurumumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantı sonucu 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi’nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete’de ilan edilmek üzere gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.



#100 bin imza
#seçim
#14 Mayıs
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Muharrem İnce
#Sinan Oğan
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