3 bin 500 çocuğu devlet kurtardı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla, dilencilik yaparak vatandaşların duygularını istismar edenlerle mücadele etmek için kurulan “Mobil Huzur Timleri” 2019 yılı içerisinde dilenenlere 66 bin 295 işlem yaptı. Metro, metrobüs, otobüs durakları, meydanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri ve köşe başlarını mesken edinen dilencilerle mücadele eden özel ekip, özellikle dilenen yada dilendirilen çocukları da sokaklardan kurtardı.

Fotoğraf: Arşiv

MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER!

Özellikle dilendirilen çocuklar konusunda özel eğitim alarak uzmanlaşan timlerde çocuk şube polisi, iki zabıta ve aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü personeli bulunuyor. Dilenen, mendil, su ve simit satan çocukları sokaklardan kurtarmak için 7/24 esasına göre çalışan timler 2019 yılında dilencilik yapan 3 bin 517 çocuğu sokaktan kurtardı. Çocuklarını dilendiren ailelere idari işlem uygulayan ekipler, tekrar dilendirilmelerini önlemek için çocukları takibe aldı. Dilenen çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarını da inceleyen mobil huzur timleri, ailelerin çoğunun maddi durumunun iyi olduğunu, dilenciliğin aileler tarafından meslek haline getirildiğini ve bazılarının aile boyu dilencilik yaptığını tespit etti.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Ekiplerin yaptığı incelemelerde ilginç bilgiler de ortaya çıktı. Dilenen çocuklardan bazılarının internet kafe ve oyun salonlarında oyun oynayabilecek para kazanmak için dilendiği, bazılarının da ailelerinden habersiz bir şekilde dilendiği öğrenildi. Aile ve akrabalarının yapılan bütün adli ve idari işlemlere rağmen dilendirdiği çocuklar ise koruma altına alındı. Özellikle 8-12 yaş aralığındaki çocuklarını okula göndermek yerine dilendiren ailelerden alınan 450 çocuk Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurtlarına teslim edildi. Mobil huzur timlerinin dilencilere yönelik yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 bin 527 kişi yakalandı.

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SURİYELİ ÇOCUKLAR KURTARILDI

Sadece 2019 yılı içerisinde dilencilere 58 bin 961 idari işlem uygulayarak rekor kıran mobil huzur timleri, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan, fakat aileleri ya da akrabaları tarafından dilendirilen Suriyeli çocukları da sokaktan kurtardı. Ekipler, 976’sı çocuk olmak üzere bin 424 Suriyeli dilenciye de işlem yaptı. Dilencilikten işlem yapılan Suriyeli çocukların çoğunun ailesinin Suriye’de hayatını kaybettiği ve Türkiye’ye akrabaları ile birlikte geldikleri öğrenildi. Akrabalar tarafından dilendirilen çocuklardan 20’si ise devlet koruması altına alındı. Dilenciliği meslek haline getiren ve çocuklarını dilendirenlere, çocuğa kötü muamele, çocuğun ticari çıkar amaçlı kullanılması suçlarından ötürü adli işlem uygulandı.