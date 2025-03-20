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687 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atandı

687 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atandı

12:5120/03/2025, Perşembe
DHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta düzenlenen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. Bakan Göktaş, ataması gerçekleştirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Şehitlerimizin aileleri bizim ailemizdir. Gazilerimiz bizim onurumuzdur. Sizler, vatan için gösterdiğiniz fedakarlık ve cesaretle milletimizin gönlünde değerli bir yere sahipsiniz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma pek çok alanda hizmetlerimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz en anlamlı çalışmalardan biri kamuda istihdam hakkının kapsamının genişletilmesidir. Böylece bugün gerçekleştirdiğimiz atamalarla birlikte 51 bin 317 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık. 2025 Aile Yılı'nda da sunduğumuz hizmetlerle şehit yakınları, gazilerimiz ve gazi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kura ile 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Şehit

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