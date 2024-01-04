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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretine ilişkin detaylar belli oldu: F-16'ların teslimi ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ele alınacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye yapacağı ziyaretin detayları belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Blinken'ın ziyaretinde F-16'ların teslimi ve İsveç'in NATO üyeliği konularının ele alınacağı ifade edildi. Öte yandan Bakan Fidan'la görüşecek olan Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilebileceği de bildirildi.

Semih Bozkuş
22:56 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının tamamlanmasına ilişkin son adımların ele alınacağı belirtildi.

ABD ile Türkiye arasında çözülmesi için diplomasi trafiğinin devam ettiği F-16'ların teslimi ve İsveç'in NATO üyeliği konuları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarınki Türkiye ziyaretiyle bir kez daha gündeme gelecek.

İsveç'in NATO'ya üyeliği görüşülecek

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken, Türkiye ziyaretinde Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının tamamlanmasına ilişkin son adımları görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Blinken'ı kabul edebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gazze ve diğer bölgesel konuları da görüşecek olan Blinken'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilebileceği belirtildi.



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