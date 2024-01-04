ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretine ilişkin detaylar belli oldu: F-16'ların teslimi ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ele alınacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki son gelişmelere ilişkin Ankara'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Fidan, ABD'nin ya da bazı Batı ülkelerinin, İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermelerinin ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Lübnan'da Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikast için Fidan, "Ben İsraillilerin Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır" dedi. Fidan, cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye geleceğini de açıkladı.