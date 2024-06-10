ABD İran ve Almanya PKK için birleşti: Suç yeri Süleymaniye Havalimanı

ABD’den sonra PKK’nın en büyük silah tedarikçisi olmaya aday İran, boş durmuyor. Geçtiğimiz aylarda örgüte 50 kamikaze dron ulaştıran ülke, bu kez PKK'ya direkt hava savunma sistemi ve radyasyon füzeleri gönderdi. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, örgüte Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üzerinden sevkiyat yapan İran’ın, seçtiği rota ise Süleymaniye. Sivil bir uçakla mühimmatları Süleymaniye Havalimanı’na indirilen kamikaze dronlar, Talabani kontrolündeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) aracılığıyla PKK'ya teslim edildi.

ERKEN GÖRÜŞ SAĞLAYACAK

Terör örgütü PKK'ya teslim edilen kamikaze dronlarla birlikte İHA/SİHA'ları "erken" görmeye yarayan Rus menşeli termal görüşlü ve geniş açılı hava gözlem cihazı da verildiği tespit edildi. KYB'nin PKK'ya teslim ettiği kamikaze dronların geliştirme çalışmalarına lojistik destek vermek amacıyla Süleymaniye'deki faaliyetlere olanak sağladığı belirtiliyor.

HAREKET KABİLİYETİNİ ARTIRIYOR

Terör örgütü PKK'ya İran tarafından verilen dronların bazı parçalarının da Almanya tarafından temin edildiği belirtildi. Güvenlik kaynakları bu parçaların dronların hareket kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik önemli parçalar olduğunu belirtti.

PKK’YA PEŞMERGE KİMLİĞİ

Yeni Şafak'ın güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre kamikaze dronlardan bir kısmı mart ayında PKK'ya teslim edildi. ABD tarafından İHA eğitimi verilen PKK'lı 4 terörist de PKK'ya teslim edilen dronlarla Gara'ya geçmişti. PKK'lı teröristler İHA/SİHA'lara hedef olmamak için KYB'ye ait araçları kullanmaya başlamış, teröristlerin kamufle olabilmeleri için KYB'nin peşmerge kimliği verdiği tespit edilmişti.

Güvenlik kaynakları, Tel Rıfat/ Kafr Nasuh bölgesine İran Devrim Muhafızları’na ait silah ve mühimmat yüklü araçlar örgüt mensuplarıyla birlikte askeri konvoy ile giriş yaptıklarını belirlemişti. Bu bölgedeki İran Devrim Muhafızları’na ait karargahlar da terör örgütüne devredilmiş, her karargahta yaklaşık 15 PKK’lının bulunduğu belirtilmişti.

Süleymaniye’ye uçuşlar 6 ay daha yasak

Türkiye, Süleymaniye Havalimanı’na uçuş yasağını 6 ay daha uzattı. Iraklı bir yetkilinin açıklamasına göre, Türkiye, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na yönelik uçuş yasağını altı ay daha uzattı. Karar, mevcut yasağı 7 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıyor. Türk Hava Yolları, terör örgütü PKK’nın Süleymaniye’de varlığını sürdürdüğü ve havaalanına sızarak uçuş güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle Nisan 2023’te Süleymaniye uçuşlarını askıya almıştı.







