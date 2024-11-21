Acun Ilıcalı’ya yasa dışı bahis soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' soruşturmasında, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi. Başsavcılık, hazırlanan iddianamede her iki şüphelinin de en üst hadden, 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın, sosyal medya platformlarında yasadışı bahis içeriklerinin tanıtımını yaparak suç işledikleri iddia ediliyor.