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Acun Ilıcalı’ya yasa dışı bahis soruşturması

Acun Ilıcalı’ya yasa dışı bahis soruşturması

04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, yasadışı bahis reklamı ve teşviği suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' soruşturmasında, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi. Başsavcılık, hazırlanan iddianamede her iki şüphelinin de en üst hadden, 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın, sosyal medya platformlarında yasadışı bahis içeriklerinin tanıtımını yaparak suç işledikleri iddia ediliyor.


23 ŞÜPHELİ VAR

Sosyal medya fenomenleri hakkında yürütülen soruşturmalar devam ederken, iddianame tanzim süreçlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları öne sürülen zanlılar arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.


Acun Ilıcalı’ya da yasa dışı bahisten soruşturma

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.



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