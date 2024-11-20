‘Sanal bahis’ iddianamesi hazır: İşte Erbil ve Ortaç için istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sanal bahse teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi, mahkemelere sunuldu.

En üst sınırdan ceza

Başsavcılık iddianamelerinde her iki şüphelinin de üst sınırdan cezalandırılarak 3 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

Diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddianame tanzim süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.





Soruşturmada sanal bahis reklamlarında yer aldıkları öne sürülen zanlılar arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof 'un da olduğu tespit edilmişti.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Erbil ve Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.





Zanlılardan 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklanmış, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.







