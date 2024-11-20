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‘Sanal bahis’ iddianamesi hazır: İşte Erbil ve Ortaç için istenen cezalar

‘Sanal bahis’ iddianamesi hazır: İşte Erbil ve Ortaç için istenen cezalar

Seren Som
14:1120/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sanal bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki iddianameyi hazırladı. Savcılık, Erbil ile Ortaç için 'en üst sınırdan ceza' istedi, 3 yıla kadar hapis talep etti. Diğer fenomenler hakkında iddianame süreci devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sanal bahse teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi, mahkemelere sunuldu.

En üst sınırdan ceza

Başsavcılık iddianamelerinde her iki şüphelinin de üst sınırdan cezalandırılarak 3 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

  • Diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddianame tanzim süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.


Soruşturmada sanal bahis reklamlarında yer aldıkları öne sürülen zanlılar arasında
şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof
'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Erbil ve Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.


Zanlılardan 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklanmış, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.



#Serdar Ortaç
#Mehmet Ali Erbil
#Sanal bahis

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