İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sanal bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından, soruşturmada ikinci dalga geldi.
Yarışma programlarında yarışarak ün kazanan Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden sanal kumar ve bahis reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan Obuz'un hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram'dan kendi adına oluşturulan hesaptan 3 ayrı sanal bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu belirlendi.
Adresinde bulunamayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini istedi.