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Yedi fenomene yakalama kararı: Aralarında Survivor yarışmacısı da var

Yedi fenomene yakalama kararı: Aralarında Survivor yarışmacısı da var

17:5519/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cenk Pekkan (solda)- Yasin Obuz (soldan ikinci)- Kerem Gülsoy (sağdan ikinci) - Mesut Can Eray (sağda)
Cenk Pekkan (solda)- Yasin Obuz (soldan ikinci)- Kerem Gülsoy (sağdan ikinci) - Mesut Can Eray (sağda)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanal kumara teşvik iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'ın ev hapsine çarptırılmasına karar verilen soruşturmada ikinci dalga geldi. Sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sanal bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından, soruşturmada ikinci dalga geldi.

Kerem Gülsoy

Yedi fenomen hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sanal bahis reklam ve teşviki suçu soruşturmasında sosyal medya fenomenleri
Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar
hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Cenk Pekkan

Hesapları mercek altına alındı

Yarışma programlarında yarışarak ün kazanan Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden sanal kumar ve bahis reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan Obuz'un hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Yasin Obuz

Üç ayrı sanal bahis sitesini paylaşmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram'dan kendi adına oluşturulan hesaptan 3 ayrı sanal bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu belirlendi.

  • Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık fenomenin gözaltına alınmasına karar verdi.

Yurt dışına çıktığı tespit edildi

Adresinde bulunamayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini istedi.






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