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Yasa dışı bahis soruşturmasında sekiz fenomenin hesabına erişim engeli

Yasa dışı bahis soruşturmasında sekiz fenomenin hesabına erişim engeli

19:3912/11/2024, Salı
AA
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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan sekiz fenomenin sosyal medya hesapları erişime kapatıldı.
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan sekiz fenomenin sosyal medya hesapları erişime kapatıldı.

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de bulunduğu yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılığın talebi üzerine sekiz fenomenin sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Tutuklu bulunan diğer fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik talebin ise hakimlikçe değerlendirildiği bildirildi.

İstanbul'da
yasa dışı bahse teşvik
iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, savcılığın talebi üzerine, tutuklu
sekiz fenomen
in sosyal medya hesabına
erişim engeli
getirilmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, aralarında
İbrahim Yılmaz
'ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesine yönelik talebi,
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği
nce değerlendirildi.

Sekiz fenomenin hesabına erişim engeli

Talebi kabul eden hakimlik, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler
Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçkar
ve Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik talep, hakimlikçe değerlendiriliyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı
Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz
, sosyal medya fenomenleri
İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam
ile Rusya ve Türkiye vatandaşı
Aleksander Mensikof
'un da olduğu tespit edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında
Mehmet Ali Erbil
ve
Serdar Ortaç
'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Ortaç ve Erbil'e ev hapsi cezası

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti. Savcılığın itirazına ilişkin nöbetçi asliye ceza mahkemesinden henüz karar çıkmadı.



#Yasa Dışı Bahis
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