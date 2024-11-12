Yasa dışı bahis soruşturmasında sekiz fenomenin hesabına erişim engeli

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de bulunduğu yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılığın talebi üzerine sekiz fenomenin sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Tutuklu bulunan diğer fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik talebin ise hakimlikçe değerlendirildiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Sekiz fenomenin hesabına erişim engeli
Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik talep, hakimlikçe değerlendiriliyor.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Ortaç ve Erbil'e ev hapsi cezası
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.
Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti. Savcılığın itirazına ilişkin nöbetçi asliye ceza mahkemesinden henüz karar çıkmadı.