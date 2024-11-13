Savcılık tutuklama istedi

Başsavcılık iki ünlü ismin tutuklanmalarını talep etti. Yasadışı bahis soruşturması kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.





12 KİŞİ CEZAEVİNDE

Savcılık ifadelerinin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ‘ev hapsi’ kararıyla serbest bırakılmıştı. Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan isimler arasında eski futbolcu Batuhan Karadeniz de bulunuyor.





FENOMENLERİN HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince 8 fenomenin hesabına erişim engeli getirildi.





Kazanma isteği bağımlı yapıyor

Yasa dışı bahis oyunları, toplumu tehdit ediyor. Sosyal medyada rol model olan önemli isimlerin kumar bağımlılığında büyük etkisinin olduğunu ifade eden Psikiyatrist Doç. Dr. Ender Kaya, “Burada rol model olan kaybettiklerini değil kazandıklarını anlattıkları için, insanlar da ‘Onlar oynuyor ben de kazanabilirim’ diye düşünüyor” diye konuştu.





EN BÜYÜK SEBEP AİLE

Kumar bağımlılığının genetik geçişli olabileceğini de belirten Kaya, “Çocukluk döneminde akranlarıyla beraber bu tarz oyunların oynanması büyüyünce çocuğu kumar oynamaya meyilli hale getirir. Sorunlardan kaçma yöntemini tercih eden çocuklar daha fazla kumar oynama davranışı görülebiliyor” dedi.





REKLAM VE OYUNLA BÜYÜK TUZAK

İnternet oyunlarında çocukları kumara yönlendiren birçok öge olduğunu söyleyen Kaya, “Oyunlardaki şans kasaları bir belirsizlik oluşturuyor. Çocuk oyun oynarken o kutuları açıyor ve ödül çıkıyor. Beyin de ödül merkezini uyarıyor ve kumarın tohumları atılıyor. Her seviye atlamada çocuk şansın önemli bir şey olduğunu düşünüyor. O sitelerdeki sesler kumar sitelerinde kullanılan müzik ve seslerle aynı oluyor. O oyunlar bu çocuklarda yer ediyor ve ileriki dönemlerde sıkıntı ve stres zamanında kendini ödüllendirmek için kumar oynuyor” ifadelerini kullandı.





KONTROLÜ KAYBEDİYORLAR

Kumar oynamaya başlayan kişilerin önce kontrollü oynadığını düşündüklerini daha sonra işin içine paranın girmesiyle kayıpların başladığını söyleyen Kaya, “Kumarda kaybettiğim parayı tekrar kazanayım isteği oluyor. Bu sefer kayıp süreci içine giriyorlar” dedi.















