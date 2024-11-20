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RTÜK'ten milli maç yayınındaki 'sanal kumar' tanıtımına inceleme

RTÜK'ten milli maç yayınındaki 'sanal kumar' tanıtımına inceleme

Semih Bozkuş
21:1520/11/2024, الأربعاء
G: 20/11/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
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RTÜK, Karadağ-Türkiye maçındaki sanal kumar tanıtımları için hazırlanan raporun Üst Kurul'a sunulacağını açıkladı.
RTÜK, Karadağ-Türkiye maçındaki sanal kumar tanıtımları için hazırlanan raporun Üst Kurul'a sunulacağını açıkladı.

Dün akşam yayınlanan Karadağ-Türkiye maçı esnasında saha içi reklam panolarında sanal kumar sitelerinin tanıtımının yapıldığı görülmüştü. Bu gelişmenin ardından yayıncı kuruluş olan Exxen ve TV8 yetkilileri ile Acun Ilıcalı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sanal kumar tanıtımına ilişkin kurum tarafından inceleme başlatıldığını ve hazırlanan raporun bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacağını açıkladı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin,
Karadağ-Türkiye maçı
ndaki sanal kumar reklamlarına inceleme başlatıldığını açıkladı.
Dün akşam Karadağ-Türkiye milli maçında saha içi reklam panolarında
sanal kumar
sitelerinin tanıtımı yapılmış ve bunun yayıncı kuruluş olan
EXXEN
tarafından verildiği bildirilmişti.
Bu gelişmenin ardından da
Acun Ilıcalı
ile
TV8
kanalı ve
Exxen
dijital platform yetkilileri hakkında, "
yasa dışı bahse teşvik ve reklam
" suçu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

RTÜK'ten bahis tanıtımına inceleme

Konuya ilişkin
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
harekete geçti.
X hesabından paylaşımda bulunan
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
, sanal kumar tanıtımına ilişkin kurum tarafından inceleme başlatıldığını ve hazırlanan raporun bir sonraki
Üst Kurul
toplantısında gündeme alınacağını açıkladı.



#RTÜK
#Acun Ilıcalı
#EXXEN
#Ebubekir Şahin
#Yasa Dışı Bahis

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