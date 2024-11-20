RTÜK'ten milli maç yayınındaki 'sanal kumar' tanıtımına inceleme

RTÜK, Karadağ-Türkiye maçındaki sanal kumar tanıtımları için hazırlanan raporun Üst Kurul'a sunulacağını açıkladı.
Dün akşam yayınlanan Karadağ-Türkiye maçı esnasında saha içi reklam panolarında sanal kumar sitelerinin tanıtımının yapıldığı görülmüştü. Bu gelişmenin ardından yayıncı kuruluş olan Exxen ve TV8 yetkilileri ile Acun Ilıcalı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sanal kumar tanıtımına ilişkin kurum tarafından inceleme başlatıldığını ve hazırlanan raporun bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacağını açıkladı.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin,
ndaki sanal kumar reklamlarına inceleme başlatıldığını açıkladı.
Dün akşam Karadağ-Türkiye milli maçında saha içi reklam panolarında
sitelerinin tanıtımı yapılmış ve bunun yayıncı kuruluş olan
tarafından verildiği bildirilmişti.
Bu gelişmenin ardından da
ile
kanalı ve
dijital platform yetkilileri hakkında, "
yasa dışı bahse teşvik ve reklam
" suçu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
RTÜK'ten bahis tanıtımına inceleme
Konuya ilişkin
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
harekete geçti.
X hesabından paylaşımda bulunan
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
, sanal kumar tanıtımına ilişkin kurum tarafından inceleme başlatıldığını ve hazırlanan raporun bir sonraki
toplantısında gündeme alınacağını açıkladı.
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