Serdar Ortaç'tan sonra Acun Ilıcalı: TV8 ve EXXEN'e sanal kumar soruşturması

A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile deplasmanda oynadığı maça sanal kumar reklamları damga vurmuş, yurt dışında oynanan karşılaşmalarda ortaya çıkan bu manzara sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanmıştı. Mücadeleyi canlı yayınlayan TV8 kanalına ve sahibi Acun Ilıcalı'ya da konuyla ilgili tepki mesajları atılmıştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, gösterilen kumar reklamlarından bazılarının Türkiye'de erişime açık olduğunu tespit etti ve kamuoyuna şikayette bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise, kendisini şu sözler savundu:

Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise, kendisini şu sözler savundu:

"Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur. Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen TRT yayınında da olduğu gibi."