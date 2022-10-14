Gündem Adalet Bakanı Bozdağdan Bartında maden ocağındaki patlama ile ilgili açıklama Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacak
POLİTİKA BARTIN

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Bartın'da maden ocağındaki patlama ile ilgili açıklama: Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bartın'daki maden patlamasında olayın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını duyurdu. Bozdağ yaptığı açıklamada "Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Adalet Bakanı Bozdağdan Bartında maden ocağındaki patlama ile ilgili açıklama: Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacak
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize/ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir.

Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır” dedi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.


Bartın'da maden ocağında patlama
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama

Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
FOTOĞRAF 24
Title
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.
Title
Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti.
Title
Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, \"Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle...
Title
Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu.\" diye konuştu.
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı.

Bartın Valisi Arslan'dan patlamayla ilgili ilk açıklama
OYNAT 00:43
Bartın Valisi Arslan'dan patlamayla ilgili ilk açıklama
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Bartın'da maden ocağında patlama: Yaralıların çıkarılma anı
OYNAT 00:41
Bartın'da maden ocağında patlama: Yaralıların çıkarılma anı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın'da patlama olan madenden çıkan işçi konuştu
OYNAT 00:35
Bartın'da patlama olan madenden çıkan işçi konuştu
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Maden ocağından çıkan işçi, 'Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi' dedi.

Bartın'da maden ocağında patlama
OYNAT 00:35
Bartın'da maden ocağında patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler


Spekülasyonlaraitibar etmeyin

'Spekülasyonlara
itibar etmeyin'

İletişim Başkanlığından Bartın'daki patlamaya ilişkin açıklama.
Bütün boyutlarıyla soruşturulacak

'Bütün boyutlarıyla soruşturulacak'

Bakan Bozdağ'dan maden ocağındaki patlama ile ilgili açıklama.
Bartında maden ocağında patlama

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

​Bakan Kirişci sosyal medya hesabından duyurdu.

​Yerleşene ev ve para veriyorlar.

TMSF Koza Altın davasını kazandı.

​Kimse ne olduğuna anlam veremedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.