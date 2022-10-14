Adalet Bakanı Bozdağ'dan Bartın'da maden ocağındaki patlama ile ilgili açıklama: Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize/ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir.

Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır” dedi.

Devletimiz,tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir.



Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir.



Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır.

Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır. REKLAM October 14, 2022

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

GÜNDEM Bartın'da maden ocağında patlama

FOTOĞRAF 24 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti. Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, \"Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle... Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu.\" diye konuştu. Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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