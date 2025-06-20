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Ağrı'da atıl kalan camiye yeni misyon: Kadınlar için Kur'an kursu olacak

Ağrı'da atıl kalan camiye yeni misyon: Kadınlar için Kur'an kursu olacak

16:0820/06/2025, Cuma
IHA
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Ağrı'da atıl kalan camiye yeni misyon: Kadınlar için Kur'an kursu olacak
Ağrı'da atıl kalan camiye yeni misyon: Kadınlar için Kur'an kursu olacak

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 2020 yılında hizmete açılan ve ilçe merkezindeki yeni simge haline gelen Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin inşası sonrası atıl kalan eski merkez camii, önemli bir dönüşüm sürecine giriyor.

Edinilen bilgilere göre, Patnos Belediyesi tarafından eski merkez caminin giriş bölümüne ait kaba duvarları yıkılıyor. Bu yıkım işlemi, yapının gelecekteki misyonunu belirleyen ilk adım olarak dikkat çekiyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, caminin ana binasının yıkılmayacağı, bunun yerine kapsamlı bir restorasyon ve dönüşümle "Kadın Kuran Kursu" olarak yeniden işlevlendirileceği öğrenildi.

Yeni yapılacak Kadın Kuran Kursu binasının estetik ve mimari açıdan da oldukça iddialı olacağı belirtiliyor. Kaba inşaatında Ahlat taşlarının kullanılacağı ve süsleme sanatıyla zenginleştirileceği ifade edildi.


Proje kapsamında çevrenin de yeniden düzenlenerek modernize edileceği, binaya çelikten bir kubbenin ekleneceği ve böylece çok daha estetik ve güzel bir görünüme kavuşacağı kaydedildi.




#Ağrı
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