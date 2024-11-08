Aile Nevzat'ı o da Salim'i suçladı

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin dava başladı. Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin'in 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Bu 4 sanık hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması dün görüldü.





BEN DEĞİL SALİM BOĞDU

Duruşmada ilk Nevzat Bahtiyar'a söz verildi. Kendisini arayıp "Gel seninle işim var" diyene kadar Salim'i görmediğini belirten Bahtiyar, "Salim, Narin'i Yüksel'le kendilerini gördüğü için öldürdüğünü söyledi. Evde Narin’in cesedini görünce bana ‘Bu cesedi kaybedeceksin. Bunu bir yere at. Parça parça haline getir ve götür dereye at' dedi" şeklinde konuştu. Salim Güran tarafından tehdit edildiğini belirten Bahtiyar, bunun için cesedi alıp götürdüğünü anlattı. Narin'i nasıl öldürdüklerini bilmediğini ileri süren Bahtiyar, boğarak öldürmüş olabileceklerini düşündüğünü ifade etti. "Narin'i sen mi boğdun?" sorusuna sanık, "Hayır, Salim boğdu" cevabını verdi. "Nereden biliyorsun?" sorusunu sanık, "Kendisi söyledi" diye yanıtladı. Bahtiyar, "Neden geç itiraf ettin" sorusuna ise "Onu oradan çıkaracak, yol üstüne bırakıp birinin almasını sağlayacaktım ama fırsat bulamadım" cevabını verdi.





ENES: AHIRA HİÇ GİTMEDİM

Tutuklu sanık abi Enes Güran, olay günü Salim Güran'ı kendi evlerinde hiç görmediğini ileri sürdü. Narin'in kaybolduğu gün saat 15.57'de cep telefonuna ait HTS baz kaydının Salim Güran'ın evinde tespit edildiğinin belirtilmesi üzerine abi, "Salim Güran'ın evine kesinlikle gitmedim" dedi. "Narin, Enes ile ilgili hoş olmayan görüntüler gördüğü için öldürüldü" iddiası sorulan sanık, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben hiç ahıra gitmedim" cevabını verdi. "Salim Güran ile annen arasında ilişki var mıydı?" sorusuna sinirlenen Enes, kardeşinin ölümünde kimden şüphelendiği sorusuna "İlk başta Salim Güran'ın aracında DNA çıkınca ondan şüphelendim" cevabını verdi. “Salim öldürse, 'Nevzat bunu kaybet' dese” sorusunu ise Enes Güran, “Nevzat bunu yapmaz” diye cevapladı.





SALİM'LE HİÇ ALAKAMIZ YOK

Ardından anne Yüksel Güran savunma yaptı. "Salim ile ilişkiniz var mı" sorusunu anne "Salim’le alakamız yoktur. Nevzat, Salim’e iftira atmıştır. Allah’tan korkmuyor. Narin’in katilini istiyorum. Namusumu lekelediler. Beni öldürün namusuma leke sürmeyin" diye cevapladı. "Oğlunu başka biriyle, bir havyan ile uygunsuz şekilde gördün mü?" diye sorulan anne Güran, "Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok" dedi. "Narin'i sen öldürmedin mi?" sorusunu Yüksel Güran, "Yemin ederim, ben öldürmedim" diye yanıtladı. "Salim öldürdü mü?" sorusu üzerine "Sanmıyorum" ifadelerini kullandı. "Peki Nevzat mı öldürdü?" sorusunu ise "Her şey ortada" diye cevapladı. Anne Güran, "Oğlun öldürmüş olabilir mi?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi. HTS raporları sorulan Yüksel Güran, "Kesinlikle Salim ve Nevzat evimize gelmemiştir" dedi.





HTS VE BAZA İNANMIYORUM

En son Salim Güran savunma yaptı. 3 aydır Nevzat ile iletişimi olmadığını savunan Güran, Narin kaybolduktan sonra jandarmaya haber verdiğini, WhatsApp kayıtlarını hayat kadınları ile görüştüğü için sildiğini öne sürdü. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Hayat kadınları ile mesajlaşmalarını silmemişsin. Silmemen gereken görüşmeleri silmişsin" dedi. Yüksel Güran'la ilişkisi olup olmadığı sorulan Güran, "Bu şerefsizliği yapmam. Ben bu kadar alçak mıyım. Nevzat, Narin'i kim öldürdü, çık erkek gibi söyle. Adam gibi çık konuş. Yalan söylüyor" cevabını verdi. Nevzat Bahtiyar'ın kendisini kurtarmak için iftira attığını öne süren Güran, Eğertutmaz Deresi ile Arif Güran'ın evinde telefonunun sinyal verdiğinin hatırlatılması üzerine ise "Ben baza ve HTS'ye inanmıyorum" deyip, Narin'in kaybolduğu zaman diliminde kardeşi Arif’in evine, daha sonrasında da cesedin bulunduğu dereye gitmediğini iddia etti. Müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın dinlenilmesinden sonra duruşma bugün saat 09.00'a ertelendi.



