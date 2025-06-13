AK Parti Genel Başkanvekili Ala İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası Türkiye'den de peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala İsrail'in İran'a yönelik saldırısını sosyal medya paylaşımı ile kınadı

"İsrail'in İran'a yönelik saldırısı uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Bu barbarca saldırıyı, en güçlü biçimde kınıyoruz. Bölgede daha fazla kaosa yol açacak bu saldırıların bir an önce sonlandırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye ve bölgedeki tansiyonun ivedi şekilde düşürülmesi için tüm tarafları sorumlu davranmaya davet ediyoruz."