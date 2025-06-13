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AK Parti Genel Başkanvekili Ala İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

12:4513/06/2025, Cuma
AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Ala İsrail'i kınadı
AK Parti Genel Başkanvekili Ala İsrail'i kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu belirterek, "Bu barbarca saldırıyı, en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası Türkiye'den de peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala İsrail'in İran'a yönelik saldırısını sosyal medya paylaşımı ile kınadı


Ala, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in İran'a yönelik saldırısı uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Bu barbarca saldırıyı, en güçlü biçimde kınıyoruz. Bölgede daha fazla kaosa yol açacak bu saldırıların bir an önce sonlandırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye ve bölgedeki tansiyonun ivedi şekilde düşürülmesi için tüm tarafları sorumlu davranmaya davet ediyoruz."



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