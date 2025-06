Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da "Genel Sekreter, Orta Doğu'daki her türlü askeri gerginliği kınamaktadır. Özellikle, İran ile ABD arasında İran'ın nükleer programının durumu hakkında görüşmeler sürerken, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarından derin endişe duymaktadır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Genel Sekreter, her iki taraftan da azami itidal göstermelerini, bölgenin pek göze alamayacağı daha derin bir çatışmaya doğru sürüklenmekten her ne pahasına olursa olsun kaçınmalarını talep etmektedir" denildi.