Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong

da, ülkesinin İsrail ile İran arasındaki gerginliğin tırmanmasından endişe duyduğunu belirterek, "Bu, zaten istikrarsız olan bir bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşıyor. Tüm tarafları gerginliği daha da artıracak eylemlerden ve söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi. Wong, "Hepimiz İran'ın nükleer ve balistik füze programının uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğunun farkındayız ve tarafları diyaloğa ve diplomasiye öncelik vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.