UAEA Başkanı Grossi nükleer güvenlik için İran'a gidebileceğini duyurdu

İran'ın, Natanz nükleer santralinin vurulduğu bilgisini kendileriyle paylaştığını kaydeden Grossi, nükleer tesislerin hiçbir şart ve koşulda hedef alınmaması gerektiğini birçok kez vurguladığını söyledi.

Her iki tarafa çatışmaların tırmandırılmaması çağrısında bulunan Grossi, "İlgili makamlara, durumu değerlendirmek ve İran'da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim." ifadelerini kullandı.