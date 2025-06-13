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UAEA Başkanı Grossi nükleer güvenlik için İran'a gidebileceğini duyurdu

UAEA Başkanı Grossi nükleer güvenlik için İran'a gidebileceğini duyurdu

11:4913/06/2025, Cuma
AA
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Grossi, İsrail'in sabah saatlerinde İran'daki nükleer tesislerin yanı sıra sivil hedefleri vurmasının ardından UAEA yönetim kurulunda açıklamalarda bulundu.
Grossi, İsrail'in sabah saatlerinde İran'daki nükleer tesislerin yanı sıra sivil hedefleri vurmasının ardından UAEA yönetim kurulunda açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "İlgili makamlara, durumu değerlendirmek ve İran'da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim." dedi.

Grossi, İsrail'in sabah saatlerinde İran'daki nükleer tesislerin yanı sıra sivil hedefleri vurmasının ardından UAEA yönetim kurulunda açıklamalarda bulundu.

İran'ın, Natanz nükleer santralinin vurulduğu bilgisini kendileriyle paylaştığını kaydeden Grossi, nükleer tesislerin hiçbir şart ve koşulda hedef alınmaması gerektiğini birçok kez vurguladığını söyledi.


Grossi, nükleer tesislerin hedef alınmasının uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararlarına ve Ajansın kanunlarına aykırı olduğunun altını çizdi.

Her iki tarafa çatışmaların tırmandırılmaması çağrısında bulunan Grossi, "İlgili makamlara, durumu değerlendirmek ve İran'da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim." ifadelerini kullandı.



#İran
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