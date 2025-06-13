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İsrail'in İran'a saldırması sonrası Rusya'dan ilk açıklama

İsrail'in İran'a saldırması sonrası Rusya'dan ilk açıklama

11:5513/06/2025, Cuma
AA
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Dmitriy Peskov - Vladimir Putin
Dmitriy Peskov - Vladimir Putin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Rusya, gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere İsrail'in İran'a yönelik saldırısına dair açıklamalarda bulundu.


"Endişe duyuyoruz"


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İsrail ile İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin sürekli bilgi verildiğini kaydeden Peskov,
"Rusya, gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor."
ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığının, Putin'in talimatıyla yakında İsrail ile İran arasındaki durum konusunda ayrıntılı açıklama yapacağını belirtti.




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