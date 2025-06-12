Rusya duyurdu: Donetsk'te iki yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Son 24 saatte Ukrayna'daki mühimmat depoları, insansız hava aracı (İHA) üretim atölyeleri, İHA ve insansız deniz aracı depolama yerleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 260 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 62'sinin cephe dışında düşürüldüğü aktarıldı.