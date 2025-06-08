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Rusya duyurdu: Ordumuz taarruza hazırlanıyor

Rusya duyurdu: Ordumuz taarruza hazırlanıyor

12:268/06/2025, Pazar
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas'ta Rus ordusunun Donetsk'in batıdaki idari sınırına ulaştığını, Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurdu.

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, Güney askeri birliklerinin Donetsk'teki Zarya yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtildi.



"Batı sınırına ulaştılar"


Açıklamada,
“Merkez kuvvetler grubunun 90. Tank Tümeni'ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor.”
ifadelerine yer verildi.



#Donetsk
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