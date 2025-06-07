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Rusya: Ukrayna'daki askeri tesislere yönelik saldırı düzenledik

Rusya: Ukrayna'daki askeri tesislere yönelik saldırı düzenledik

15:317/06/2025, Cumartesi
AA
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Rusya, Ukrayna'daki askeri tesislere saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki askeri tesislere saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri tesislere gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.


Ukrayna'daki askeri tesislere yönelik saldırıların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, İHA montaj atölyelerine, silah ve askeri teçhizat teknik bakım ve onarım noktalarıyla mühimmat depolarına uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu."

Rusya dün de Ukrayna'daki askeri tesislere gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenlediğini aktarmıştı.



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