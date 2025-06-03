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Trump İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki ilerlemeyi olumlu görüyor

Trump İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki ilerlemeyi olumlu görüyor

22:433/06/2025, Salı
AA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'da görüşülen Rusya-Ukrayna krizini olumlu gördüğü aktarıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'da görüşülen Rusya-Ukrayna krizini olumlu gördüğü aktarıldı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin ifadelerini paylaştı. Leavitt, "ABD Başkanı, İstanbul'da gördüğümüz ilerlemeyi olumlu görüyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde gördüğü ilerlemeyi olumlu olarak değerlendirdiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın toplantısında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Ukrayna Lideri Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi

İstanbul'daki görüşmenin önemli olduğu belirtildi

Leavitt, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında dün İstanbul'da yapılan görüşmeleri takip ettiklerini ve buradaki sürecin önemli olduğunu belirtti.

"Bu sabah Başkan ile bu konu hakkında konuştum. (İstanbul'da) Gördüğümüz ilerlemeyi olumlu görüyor. Her iki lideri de oturup birbirleriyle doğrudan konuşmaya çağırmıştı, onlar da bunu yaptılar."
diyen Leavitt, Rusya'nın Ukrayna tarafına bir barış memorandumu sunduğunu ve bu süreçte hangi başlıklarda ilerleneceği hususunda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Trump'ın savaşın sona ermesini çok istediğini ancak bu konuda oldukça realist olduğunu dile getiren Sözcü, İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını yakından takip edecekleri mesajını verdi.

Leavitt,
"Başkan bu savaşın artık uzamasını istemiyor, çatışmaların durmasını ve bu sorunun müzakere masasında çözülmesini istiyor."
diye konuştu.
Ukrayna'nın İHA ile düzenlediği saldırılar

Ukrayna'nın İHA saldırısından önceden haberimiz yoktu

Öte yandan Leavitt, Trump'ın, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıdan önceden haberinin olmadığını belirtti.

ABD Kongresinde gündeme gelen Rusya'ya yönelik olası yaptırımlar konusuna da değinen Leavitt, Trump'ın yaptırımları "eğer gerekirse" kullanmak istediğini vurguladı.




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