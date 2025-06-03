Trump İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki ilerlemeyi olumlu görüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin ifadelerini paylaştı. Leavitt, "ABD Başkanı, İstanbul'da gördüğümüz ilerlemeyi olumlu görüyor." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde gördüğü ilerlemeyi olumlu olarak değerlendirdiğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın toplantısında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.
İstanbul'daki görüşmenin önemli olduğu belirtildi
Leavitt, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında dün İstanbul'da yapılan görüşmeleri takip ettiklerini ve buradaki sürecin önemli olduğunu belirtti.
Trump'ın savaşın sona ermesini çok istediğini ancak bu konuda oldukça realist olduğunu dile getiren Sözcü, İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını yakından takip edecekleri mesajını verdi.
Ukrayna'nın İHA saldırısından önceden haberimiz yoktu
Öte yandan Leavitt, Trump'ın, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıdan önceden haberinin olmadığını belirtti.
ABD Kongresinde gündeme gelen Rusya'ya yönelik olası yaptırımlar konusuna da değinen Leavitt, Trump'ın yaptırımları "eğer gerekirse" kullanmak istediğini vurguladı.