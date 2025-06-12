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Rusya ve Ukrayna esir takası gerçekleştirdi: Vladimir Zelenski'den açıklama

Rusya ve Ukrayna esir takası gerçekleştirdi: Vladimir Zelenski'den açıklama

15:0312/06/2025, Perşembe
DHA
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Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca esiri takası gerçekleştiği bildirildi.
Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca esiri takası gerçekleştiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yaralı askerlerin takasının ikinci aşamasının gerçekleştiğini duyurdu. Zelenski, takas edilen tüm askerlerin tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna'nın 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca savaş esiri takası gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 12 Haziran'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.


İkinci aşama gerçekleşti


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna ve Rusya arasında yaralı asker takasının ikinci aşamasının başarıyla tamamlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenski, takas edilen tüm askerlerin acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.


"Rus esaretinden herkesin kurtulması için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Zelenski, bu takasın gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. Ukrayna lideri, rehin tutulan tüm askerlerin evlerine dönmesi için çabaların süreceğinin altını çizdi.



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