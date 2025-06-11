ABD'den Ukrayna kararı: Yardımları azaltacak

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşına "çok farklı bir açıdan baktığını" belirten Hegseth, gelecek yılın savunma bütçesinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların azaltılacağını bildirdi.

Hegseth ayrıca Ukrayna'nın 1 Haziran'da bazı Rus askeri havaalanlarına düzenlediği saldırıların, dronlarla yapılan savaşlarda önemli gelişmelerin yaşandığına işaret ettiğini belirtti.