Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'den Ukrayna kararı: Yardımları azaltacak

ABD'den Ukrayna kararı: Yardımları azaltacak

13:1111/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Trump, Kiev'e yapılan askeri yardımların 4 Mart'ta geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.
Trump, Kiev'e yapılan askeri yardımların 4 Mart'ta geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bakanlığın 2026 için savunma bütçesinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların azaltılacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Kongresi'nde bakanlığının 2026 bütçesi hakkında düzenlenen oturumda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşına "çok farklı bir açıdan baktığını" belirten Hegseth, gelecek yılın savunma bütçesinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların azaltılacağını bildirdi.

Hegseth ayrıca Ukrayna'nın 1 Haziran'da bazı Rus askeri havaalanlarına düzenlediği saldırıların, dronlarla yapılan savaşlarda önemli gelişmelerin yaşandığına işaret ettiğini belirtti.

Ukrayna'dan "ders aldıklarını" söyleyen Hegseth, saldırılarla birlikte Savunma Bakanlığının kendi hava savunma sistemlerini gözden geçirdiğini kaydetti.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Oval Ofis'teki tartışmasının ardından Kiev'e yapılan askeri yardımların 4 Mart'ta geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.



#ABD
#bütçe
#Pete Hegseth
#Savunma
#Ukrayna
#yardım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası'nda