ABD ve Çin ticaret anlaşması çerçevesinde mutabakata vardı

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından, ABD'li ve Çinli yetkililer ticaret gerginliğini azaltmak için Londra'da bir araya geldi. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek muhtemel bir anlaşmanın nadir toprak elementlerinin ihracatı konusundaki endişeleri sona erdireceğini ifade etti. Lutnick, "Ayrıca nadir toprak elementleri gelmediğinde ABD'nin uyguladığı bir dizi önlem vardı. Bunların, Başkan Trump'ın ifade ettiği üzere dengeli bir şekilde kaldırılmasını bekleyebilirsiniz" dedi.





Devlet başkanlarına sunulacak





Tarafların ticaret gerginliğini azaltacak prensipler üzerinde anlaştığını söyleyen Lutnick, "Cenevre mutabakatını ve iki ülkenin başkanları arasındaki telefon görüşmesini pratiğe dökecek bir çerçeve konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. Üzerinde mutabık kalınan prensiplerin ABD ve Çin devlet başkanlarına sunulacağını kaydeden Lutnick, "Geri dönüp Başkan Trump ile konuşacağız ve bunu onayladığından emin olacağız. Onlar da Çin'e dönüp Başkan Xi ile konuşacaklar ve onayladığından emin olacaklar. Eğer onaylanırsa, o zaman mutabık kalınan çerçeveyi uygulayacağız" ifadelerini kullandı.





"İletişimimiz derinlemesine ve samimiydi"





Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang da müzakerelerin verimli geçtiğini belirterek, "İletişimimiz çok profesyonel, akılcı, derinlemesine ve samimiydi" açıklamasında bulundu. ABD ve Çin liderlerine sunulacak bir ticaret anlaşması çerçevesinde mutabık kaldıklarını kaydeden Li, "İki taraf prensipte, iki devlet başkanının 5 Haziran'daki telefon görüşmesi sırasında vardığı fikir birliğini ve Cenevre toplantısında varılan fikir birliğini pratiğe dökmeyi hedefleyen bir çerçeveye ulaştı" şeklinde konuştu.





Ticaret gerilimi yükselmişti





ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri nedeniyle tırmanmıştı. Çin, ABD'nin çip sektörü başta olmak üzere teknoloji alanında uyguladığı kısıtlamalara yanıt olarak, küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerine ihracat kısıtlamaları getirmişti. Washington yönetimi, ticaret müzakerelerinde kaydedilen aşamaya rağmen Pekin'in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmamasının müzakereleri tıkadığını ileri sürmüştü.







