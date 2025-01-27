Otelin üst katlarına sığındığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. Üst katlarda mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Alanya'da otel inşaatında yangın: İşçiler mahsur kaldı
Gündem / Antalya
27 Ocak, Pazartesi
Alanya'da Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi.
Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.
#son dakika
#yangın
#Alanya