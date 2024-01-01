Ali Koç hep provokasyon peşinde: Bıktık senin krizlerinden

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşmasının protokol krizi nedeniyle ertelenmesinin yankıları sürerken, gözler bulunduğu her ortamda krize yol açan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çevrildi. Türkiye, Ali Koç’u kaos ve krizlerle tanıyor. Fenerbahçe Başkanı olmasını istemeyen ailesine karşı çıkıp seçimlere giren Ali Koç, başkan seçilmişti. 29 Aralık’ta Riyad’da yaşanan protokol krizinde de Ali Koç olayların tam ortasında yer aldı. Koç, Atatürk’ü kullanarak kahraman olmaya çalıştı.





GEZİ’DE SİYASET

Ali Koç’un siyasi tartışmaların içine ilk girişi, 2013 yılındaki Gezi eylemlerinde Divan Oteli’ni eylemcilere açmasıyla başladı. Gezi kalkışması sırasında eylemcilere Divan Oteli’nden yiyecek dağıtıldığı konuşuluyordu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu iddiaları doğrulayıp “30 bin kumanyayı kimin dağıttığını, eylemcileri otellerinde kimlerin barındırdığını biliyoruz” demişti. Erdoğan Kazlıçeşme mitinginde de bir CHP milletvekilinin Koç’un sahibi olduğu Divan Oteli’ne girerek valiye hakaret

ettiğini açıklamıştı.





GÜVENSİZ ÜLKE

O süreçte birçok eylemci, Divan Oteli’nin kendilerine "sığınacakları bir liman" olduğunu belirterek Ali Koç’a teşekkür etti. Divan Oteli, “sivil dayanışma ve cesaretin önemli bir örneğini ve misafirperverliğin kriz anlarında da ne kadar gerekli olduğunu gösterdiği” gerekçesiyle uluslararası bir ödül bile aldı. 2015’te Gezi’nin neden olduğu yıkım toparlanmaya çalışılırken Koç yine sahneye çıktı. Şubat ayında katıldığı toplantıda Koç, “Ben 6 ve 8 yaşında iki çocuk sahibi bir baba olarak, çocuklarımızın geleceğinden endişe duyuyorum” sözleriyle Türkiye’nin güvensiz bir ülke olduğu imajı çizdi.





HDP’YE GİTTİ

Ali Koç’un provokasyonları TÜSİAD yönetimine girmesiyle sürdü. 2015-2016 döneminde TÜSİAD’ın 45. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Yardımcısı seçilen Koç, 7 Haziran’da seçimlerinin ardından hükümetin bir an önce kurulması talebiyle terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile görüştü. Bu görüşmelerden yaklaşık 50 gün sonra terör örgütü PKK tarafından Hendek olayları başlatıldı. 2018 yılına gelindiğinde Fenerbahçe Başkanı olan Koç, bu kez tüm provokasyonları toplumsal olay şeklinde taraftar üzerinden

organize etmeye başladı.





SOKAK ÇAĞRISI

Göreve geldiği günden bu yana başarısız bir yönetim sergileyen Ali Koç’un başkanlığında, Fenerbahçe hiç şampiyon olamadı. 2021 yılında ligin 9’uncu haftasında Trabzonspor mağlubiyetinden hakemi sorumlu tutarak taraftarları sokağa çağırdı. Maç sonu taraftarlara seslenen Koç, “Bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı” dedi. Fenerbahçe’nin 2018’deki Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da taraftarı sokağa davet eden Koç, TFF ve hakemler üzerinden aynı çağrılarını her fırsatta dile getiriyor.





ATATÜRK MASKESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cuma günü ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili, Suudi yetkililer “Atatürk” konusundaki taleplerini reddettiği için maça çıkmayacaklarını ilan etti. “Atatürk imzalı pankart ve tişörtlere izin verilmediği” iddiası yayıldı. Ancak bunun gerçek olmadığı, protokol krizinin son dakika talepleri nedeniyle patlak verdiği ortaya çıktı. Oysa daha birkaç ay önce Fenerbahçe’nin AEK Larnaka’yı 2-1 mağlup ettiği maç öncesi stada girişte Rum güvenlik görevlileri Türk bayraklarını toplamış, pankarttaki Türk bayrağı kapatılmıştı. Koç tüm bunlara sessiz kalıp takımı maça çıkartmıştı.





KRİZ GELİYORUM DEDİ

Türkiye’nin gündemine oturan Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçına ilişkin dikkat çeken bir detay daha günyüzüne çıktı. “Cumhuriyet ilkeleri, Atatürk duruşu” diyerek takımı sahaya çıkartmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 Kasım’da bugünü işaret eden bir açıklama yapmıştı. Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan’da oynanması fikrinin Ali Koç’tan geldiği iddia edilince Fenerbahçe kulübünden yapılan “O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir” şeklindeki açıklama, bugünkü krizin de kasten çıkarıldığının göstergesi.





19 günde 3 skandal

Türk futbolu Cumhuriyet’in 100. yılında 2023’ü kaosla tamamlayıp, uluslararası boyuttaki rezaletlerle dünya gündemine oturdu. Son dönemde futboldaki kalite düşerken, saha içindeki oyundan çok saha dışındaki oyunların konuşulması dikkat çekiyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi döneminde 19 günde 3 skandal olay yaşandı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya inerek hakemi yumrukladı, İstanbulspor sahayı terk etti ve Riyad’daki Süper Kupa maçı iptal edildi.





11 ARALIK: HAKEME YUMRUK

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 11 Aralık’taki Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüyle sahaya inip kararlarını beğenmediği hakem Halil Umut Meler’i yumrukladı. Sahaya inen diğer 2 kişiyle birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Koca, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kulüp başkanlığından istifa eden, PFDK tarafından ömür boyu futboldan men edilen Koca ile ilgili yargılama süreci devam ediyor. Bu olay liglerin 1 hafta ertelenmesine yol açtı.





19 ARALIK: SAHADAN ÇEKİLME

İstanbulspor’un evinde Trabzonspor’u ağırladığı Süper Lig maçı yarıda kaldı. Ev sahibi kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Karadeniz ekibinin 2-1 öne geçmesinin ardından hakem Ali Şansalan’a tepki göstererek 74’üncü dakikada takımını sahadan çekti. Hükmen mağlup ilan edilen sarı-siyahlıların 3 puanı da silindi.





29 ARALIK: ARABİSTAN REZALETİ

TFF’nin Süper Kupa maçını 2 kulübün de onayıyla Riyad’da oynatma ısrarı, krizle sonuçlandı. Önü alınamayan protokol krizi nedeniyle Galatasaray ile Fenerbahçe maça çıkmadı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin neden olduğu rezaletin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Atatürk üzerinden yeni bir provokasyonun fitilini ateşledi.



