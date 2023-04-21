Alman siyasetçiden dikkat çeken seçim analizi: Kılıçdaroğlu güvenlik sorunu

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor, pek çok siyasetçi ve uzman da seçim gündemini yakından takip ediyor. Onlardan biri de alman siyasetçi ve yazar Kristof Hörstel oldu. 24 TV'ye konuşan Orta Doğu uzmanı Hörstel, seçim sonuçlarının dünyanın gidişatını etkileyeceğini belirterek, "2023'te pek çok ülkede seçimler olacak. Ancak Türkiye seçimleri, coğrafyanın ve Avrupa'nın çok, çok ötesinde oldukça önemli. Erdoğan çok güçlü bir lider, Türkiye Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğu için mutlu olmalı. Onun iktidarında Türkiye çok büyük bir gelişme yaşadı. Türkiye'nin son 20 yılına baktığınızda Türkiye daha özgür, daha bağımsız, daha egemen daha güçlü oldu." dedi.