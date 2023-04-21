Alman siyasetçiden dikkat çeken seçim analizi: Kılıçdaroğlu güvenlik sorunu

Alman siyasetçi, Kılıçdaroğlu'nun güvenlik sorunu olabileceğine vurgu yaptı.
Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor, pek çok siyasetçi ve uzman da seçim gündemini yakından takip ediyor. Onlardan biri de alman siyasetçi ve yazar Kristof Hörstel oldu. 24 TV'ye konuşan Orta Doğu uzmanı Hörstel, seçim sonuçlarının dünyanın gidişatını etkileyeceğini belirterek, "2023'te pek çok ülkede seçimler olacak. Ancak Türkiye seçimleri, coğrafyanın ve Avrupa'nın çok, çok ötesinde oldukça önemli. Erdoğan çok güçlü bir lider, Türkiye Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğu için mutlu olmalı. Onun iktidarında Türkiye çok büyük bir gelişme yaşadı. Türkiye'nin son 20 yılına baktığınızda Türkiye daha özgür, daha bağımsız, daha egemen daha güçlü oldu." dedi.
'Kılıçdaroğlu PKK iltisaklı HDP tarafından destekleniyor'
Erdoğan'ın kendisine has güçlü bir liderliği olduğunu vurgulayan Hörstel, yeniden seçilmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Washington'ın PKK'ya ve PKK'nın Suriye'deki arkadaşlarına yönelik tutumunu, tüm bu hikayeleri biliyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunları atlattığını ve ülkesini ölümcül sonuçlardan pek çok defa nasıl kurtardığını biliyoruz. 'Erdoğan'ın batı ülkelerinin ve ayrıca ne yazık ki Almanya ve Avrupa'nın delice ve yalancı eleştirilerine rağmen demokrasiyi nasıl ayakta tuttuğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'ın ana rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. PKK iltisaklı HDP tarafından destekleniyor. Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde ülkede güvenlik sorunlarının yaşanabilir" diye konuştu.