Anayasa değişiklik teklifi yarın Meclis Başkanlığına sunulacak

Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişiklik içeren teklifi yarın AK Parti ve MHP'li milletvekilleri Meclis Başkanlığı'na sunacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yarın 14.30'da yapacağı basın toplantısında Anayasa değişiklik teklifinin detaylarını paylaşacak.
BAŞÖRTÜSÜNE YASAL GÜVENCE
Anayasanın 24'üncü maddesinde değişikliğe gidilecek. Anayasaya, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz" şeklinde bir hüküm eklenecek. Ayrıca teklifte, 41'inci maddenin birinci fıkrasının başlığı ile birlikte değiştirilmesi yer alacak. "Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir" ifadesi Anayasa metnine girecek.