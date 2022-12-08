Gündem Anayasa değişiklik teklifi yarın Meclis Başkanlığına sunulacak
POLİTİKA

Anayasa değişiklik teklifi yarın Meclis Başkanlığına sunulacak

Başörtüsünü anayasal güvence sağlayacak Anayasa değişiklik teklifi yarın(Cuma) 14.30'da TBMM başkanlığına sunulacak. AK Parti ve MHP'li kadın milletvekillerinin beraber sunacağı teklife ilişkin detayları AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklaması bekleniyor.

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Emre Ün Yeni Şafak
Anayasa değişiklik teklifi yarın Meclis Başkanlığına sunulacak
TBMM

Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişiklik içeren teklifi yarın AK Parti ve MHP'li milletvekilleri Meclis Başkanlığı'na sunacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yarın 14.30'da yapacağı basın toplantısında Anayasa değişiklik teklifinin detaylarını paylaşacak.

BAŞÖRTÜSÜNE YASAL GÜVENCE

Anayasanın 24'üncü maddesinde değişikliğe gidilecek. Anayasaya, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz" şeklinde bir hüküm eklenecek. Ayrıca teklifte, 41'inci maddenin birinci fıkrasının başlığı ile birlikte değiştirilmesi yer alacak. "Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir" ifadesi Anayasa metnine girecek.

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