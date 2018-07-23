Ankara'da korkutan patlama sesi

Ankara'da duyulan ve şehrin çok farklı noktalarından hissedilen patlama sebebi korkuya neden oldu.
Valilik ve emniyet kaynakları, Saat 15.00 sıralarında duyulan patlama sesinin sebebine dair hemen çalışma başlattı.
Patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu.
Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
İçişleri'nden açıklama
İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili ilk açıklamasında, Kazan'da TAİ pilotunun, bir uçağı test ederken ses duvarını aşma nedeniyle sonik patlamaya neden olduğu ve sesin bu sebeple çıktığı bilgisini paylaştı.
Ankara Valiliği: Test uçuşu sırasında meydana geldi
Öte yandan Ankara Valisi Ercan Topaca da konuyla ilgili açıklama yaptı.
Topaca, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F-16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
Sonic Patlama nedir, neden oluşur?
- Süpersonik, ses hızının (Mach 1) üzerinde olan hızları belirtmek amacıyla kullanılan terimdir. Bir yaklaşıma göre de 1.2 Mach'ın üzeridir. Deniz seviyesindeki havada sesin hızı yaklaşık olarak 340 m/s, 1,087 ft/s, 761 mph ya da 1,225 km/h olarak kabul edilebilir. Ayrıca gövdesi ve motorları uzun süreli sesten hızlı uçuşa müsaade edebilecek özelliklerde olan uçaklara süpersonik uçaklar denir. Günümüz savaş uçaklarının büyük kısmı süpersonik uçaklardır. F-16 bunlara örnektir.
- Sonik patlama, ses hızı veya üzerinde bir hızla hareket edilmesinin bir sonucudur. Ses hızı, deniz seviyesinde ve 21ºC sıcaklıkta yaklaşık 1235.5 km/sa’dir. Günümüzde bazı uçaklar bu hız sınırını aşabilmektedir bunun sonucunda da sonik patlamalar meydana gelir.