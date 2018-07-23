Ankara'da korkutan patlama sesi

Uçakların yüksek hızlara ulaştığında ortaya çıkan sonik patlamalar çok yüksek sese neden oluyor.

Ankara'da duyulan ve şehrin çok farklı noktalarından hissedilen patlama sebebi korkuya neden oldu.

Valilik ve emniyet kaynakları, Saat 15.00 sıralarında duyulan patlama sesinin sebebine dair hemen çalışma başlattı.

Patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu.

Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

İçişleri'nden açıklama

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili ilk açıklamasında, Kazan'da TAİ pilotunun, bir uçağı test ederken ses duvarını aşma nedeniyle sonik patlamaya neden olduğu ve sesin bu sebeple çıktığı bilgisini paylaştı.

Ankara Valiliği: Test uçuşu sırasında meydana geldi

Öte yandan Ankara Valisi Ercan Topaca da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Topaca, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F-16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Sonic Patlama nedir, neden oluşur?