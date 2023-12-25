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Antalya’ya iki hızlı tren hattı

Antalya’ya iki yüksek hızlı tren hattı kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kente öncelikle Eskişehir ardından da Konya üzerinden inşa edecekleri tren hattı projelerinin tamamlandığını bildirdi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:55 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Abdülkadir Uraloğlu.
Abdülkadir Uraloğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı. Bakan Uraloğlu, Filyos Limanı’nın, ticari kullanımına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Türkiye’de trafiğin yüzde 83’ünün bölünmüş yollardan aktığını belirten Uraloğlu, bu sayede yaklaşık 102 milyar liralık fayda sağlandığını dile getirdi. Antalya-Alanya Otoyolu’nun merkezdeki bağlantı eksikliğinin giderileceğini de anlatan Uraloğlu, “Gazipaşa-Anamur yolunun 402 kilometresi bitti ve 38 kilometresi de birkaç yıl içerisinde tamamlanacak. Ayrıca Alacabel Tüneli 2025 yılında bitirilmiş olacak. Antalya’ya öncelikle Eskişehir üzerinden bir yüksek hızlı tren getirmeyi planlıyoruz. Sonra da Konya üzerinden bir yüksek hızlı tren getirmeyi planlıyoruz ki onun projesi de bitmiş durumdadır” dedi.

KARADENİZ TÜNELLERİ TAMAM

Bakan Uraloğlu, Erzurum’u Karadeniz’e bağlayacak olan Kop, Vauk, Dallıkavak ve Kırık tünellerinin 2025 ve 2026 yıllarında hizmete açılacağını bildirdi. Hakkâri Depin Köprüsü’ne ilişkin bir çalışma başlattıklarını da aktaran Uraloğlu, kısa sürede bu köprüyü hizmete sunacaklarını söyledi.

HAKKARİ’YE ALTERNATİF YOL

Bakan Uraloğlu, Hakkari üzerinden doğrudan Van’a çıkacak olan alternatif bir yol üzerinde çalışıldığını da ifade etti. Uraloğlu, yolun bir kısmının asfaltlandığını, geri kalan kesiminin de 2024 yılında tamamlanacağını kaydetti.

Sabiha Gökçen’in ikinci pisti açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistini yerli otomobil Togg ile test etti. Uraloğlu, konuşmasında yeni pistin açılmasıyla beraber yolcu sayısında yüzde 21 artış olacağını belirterek, “Tüm üst yapı tesislerini çağın en son teknolojisiyle yeniledik. İnşa ettiğimiz 60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki ikinci pistiyle en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecek” dedi.





#ekonomi
#Hızlı Tren
#Ulaşım
#Hizmet
#Abdulkadir Uraloğlu
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