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Aşiret düğününde gelin ve damada takılan miktar dudak uçuklattı

Aşiret düğününde gelin ve damada takılan miktar dudak uçuklattı

10:117/07/2025, الإثنين
IHA
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Emin Bozdemir - Zilan Bozdemir.
Emin Bozdemir - Zilan Bozdemir.

Van'da Pinyanişi aşiretine mensup iş adamı Kerem İnan'ın oğlu Yasin İnan ile Giravi aşireti mensubu iş adamı Emin Bozdemir'in kızı Zilan Bozdemir dünya evine girerken, geline 1 buçuk kilo altın, damada ise 7 buçuk milyon TL takıldı.

Sağdıçlığını iş adamı Haşim İnan'ın yaptığı düğün renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 1 ton etin tüketildiği düğünde, iki günde yaklaşık 8 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu.


5 bin kişinin katıldığı düğünde; aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, iş adamları, eş, dost ve akrabalar yer aldı. Takı töreninin 4 saat sürdüğü düğünde damada 7 buçuk milyon TL, geline ise 1 buçuk kilo altın takıldı.


Düğünde bir açıklamada bulunan toy büyüğü Haşim İnan,
"Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan bütün eş, dost ve akrabalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Güzel bir düğün oldu. Misafirlerimizi iyi ağırladık. 7 milyon 500 bin TL geldi.

Aile daha önce İzmir ve Mersin'de yaşadığı için bu iki şehrin yanı sıra birçok ilden katılım oldu. 5 binin üzerinde kişinin katıldığını tahmin ediyorum. Gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum" d
edi.


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