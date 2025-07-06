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Van'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın kontrol altına alındı

Van'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın kontrol altına alındı

13:596/07/2025, Pazar
DHA
AA
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Zorlu çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Zorlu çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 10 itfaiye aracı, 40 personel ile müdahale edilen ve iş makineleri ile de söndürme çalışmalarına destek verilen yangının çıkış nedeni, ekiplerin çalışması sonucu belli olacak.





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