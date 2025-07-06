Eşeler Dağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Denizli'de akşam saatlerinde Eşeler Dağının Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi Muza mevkiinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlarla kaplı alanda hızla yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.