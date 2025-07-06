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Eşeler Dağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Eşeler Dağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

08:256/07/2025, Pazar
IHA
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Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Eşeler Dağında akşam saatlerinde başlayan yangın orman ekipleri ve köylülerin mücadelesiyle büyümeden söndürüldü.

Denizli'de akşam saatlerinde Eşeler Dağının Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi Muza mevkiinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlarla kaplı alanda hızla yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Traktör ve su tankerleriyle seferber olan bölge köylüsünün de yardımıyla yangınına karadan müdahale edebilen ekipler, alevlerin etrafını çevirmeyi başardı.





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