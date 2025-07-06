Silahlı saldırıya uğrayan adam tesadüfen kurtuldu: Kurşunlar dükkana isabet etti

Sokakta yürüyen bir kişi, henüz kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 5 el ateş edildiği belirlenen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. 5 el ateş edildiği olayda şans eseri kimse yaralanmazken, mermilerden birinin karşı sokakta faaliyet gösteren bir işletmeye isabet etti.