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Silahlı saldırıya uğrayan adam tesadüfen kurtuldu: Kurşunlar dükkana isabet etti

Silahlı saldırıya uğrayan adam tesadüfen kurtuldu: Kurşunlar dükkana isabet etti

07:436/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
DHA
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Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sokakta yürüyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti.

Sokakta yürüyen bir kişi, henüz kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 5 el ateş edildiği belirlenen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. 5 el ateş edildiği olayda şans eseri kimse yaralanmazken, mermilerden birinin karşı sokakta faaliyet gösteren bir işletmeye isabet etti.


SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Saldırı anı, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ve tarafların daha sonra bölgeden kaçtığı görüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.




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