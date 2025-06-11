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Evinin bahçesinde tabancayla vuruldu hastanede öldü

Evinin bahçesinde tabancayla vuruldu hastanede öldü

10:2911/06/2025, Çarşamba
DHA
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Ekipler, evin bahçesi ve çevresinde inceleme yaparken, olayla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, evin bahçesi ve çevresinde inceleme yaparken, olayla ilgili çalışma başlattı.

Antalya'da evinin bahçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vurulan Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26), hastanede hayatını kaybetti.

Suriyeli Abdurrahman Omar, evinin bahçesinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sol göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralanan Omar, yere yığıldı. Yakınları tarafından özel araçla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Abdurrahman Omar, kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin bahçesi ve çevresinde inceleme yaparken, olayla ilgili çalışma başlattı.



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