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Ordu'da bir kişi bahçesinde ölü bulunmuştu: Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Ordu'da bir kişi bahçesinde ölü bulunmuştu: Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

22:117/06/2025, Cumartesi
AA
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Olayda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler de, şüpheli S.G'nin sakladığı bölgede ele geçirildi.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler de, şüpheli S.G'nin sakladığı bölgede ele geçirildi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde evinin bahçesinde ölü bulunan E.K.’nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı. Başına ezici ve kesici aletle vurularak öldürüldüğü belirlenen E.K. için yürütülen soruşturma kapsamında S.G. “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ordu'da bir kişinin evinin bahçesinde ölü olarak bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Altınordu ilçesi Alembey Mahallesi'nde 4 Haziran'da bahçesinde ölü bulunan E.K'nin (68) başına ezici ve kesici aletle vurulması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Timlerinden oluşan ekiplerce, olayın aydınlatılması ve fail veya faillerin tespiti amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyonda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen N.U. (62), A.U. (49), Y.B. (60) ve S.G. (41) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden N.U, A.U. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, şüpheli S.G'nin sakladığı bölgede ele geçirildi.


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