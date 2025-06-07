Ordu'da bir kişi bahçesinde ölü bulunmuştu: Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Ordu'da bir kişinin evinin bahçesinde ölü olarak bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Altınordu ilçesi Alembey Mahallesi'nde 4 Haziran'da bahçesinde ölü bulunan E.K'nin (68) başına ezici ve kesici aletle vurulması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Timlerinden oluşan ekiplerce, olayın aydınlatılması ve fail veya faillerin tespiti amacıyla operasyon başlatıldı.