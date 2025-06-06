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Eski köy muhtarı bir kardeşini öldürüp diğer kardeşi ve oğlunu yaraladı

Eski köy muhtarı bir kardeşini öldürüp diğer kardeşi ve oğlunu yaraladı

22:426/06/2025, Cuma
AA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada eski muhtar C.A, kardeşi O.A’yı öldürdü, diğer kardeşi ve oğlunu yaraladı. C.A’nın tabancayla ateş açması sonucu O.A. olay yerinde hayatını kaybederken, A.A. ve E.A. yaralandı. Şüpheli C.A. olayda kullandığı silahla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, arazi meselesinden çıktığı belirtilen tartışmada eski köy muhtarı kardeşini öldürdü, oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı.

İddiaya göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde eski muhtar C.A, evinde kardeşleri A.A. ve O.A. ile arazi meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A, kardeşleri A.A. ve O.A'ya silahla ateş açtı. O sırada kurşunlardan biri C.A'nın oğlu E.A'ya isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tabancayla vurulan O.A. olay yerinde hayatını kaybederken, ayağından yaralanan kardeşi A.A. ile kalçasından yaralanan oğlu E.A, Yıldızeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, C.A. jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.


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