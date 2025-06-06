Eski köy muhtarı bir kardeşini öldürüp diğer kardeşi ve oğlunu yaraladı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, arazi meselesinden çıktığı belirtilen tartışmada eski köy muhtarı kardeşini öldürdü, oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı.

İddiaya göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde eski muhtar C.A, evinde kardeşleri A.A. ve O.A. ile arazi meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A, kardeşleri A.A. ve O.A'ya silahla ateş açtı. O sırada kurşunlardan biri C.A'nın oğlu E.A'ya isabet etti.