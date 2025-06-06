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Çankırı'da silahlı kavgada muhtar hayatını kaybetti

Çankırı'da silahlı kavgada muhtar hayatını kaybetti

21:166/06/2025, Cuma
AA
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Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'nın İncik köyünde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada köy muhtarı Ergül Sönmez hayatını kaybederken, aynı aileden üç kişi yaralandı.

Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı İncik köyünde iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan muhtar Ergül Sönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


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