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SAMSUN

Atakum Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Cemil Deveci'den itiraf: Tarihi geçmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz

Samsun Atakum'un CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci, marketlerden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp muhtaç vatandaşlara dağıttıklarını itiraf etti. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, skandal olayı "Sözün bittiği yerdeyiz" diyerek Twitter hesabından duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atakum Belediyesinin CHPli Başkanı Cemil Deveciden itiraf: Tarihi geçmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz
Cemil Deveci

Atakum'un CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci, katıldığı bir programda skandal açıklamalarda bulundu.

Deveci, yaptığı konuşmada Karadeniz'deki marketlerden son kullanma tarihi biten ürünleri alıp ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını itiraf etti.

"TARİHİ BİTEN YİYECEKLERİ ALIP DAĞITIYORUZ"

CHP'li başkan, "Karadeniz'deki bütün marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyecekleri ve diğer ev ihtiyaçlarını takip edebiliyoruz, gidip alıyoruz ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" diye konuştu.

Atakum Belediyesi'nin CHP'li başkanı Cemil Deveci'den itiraf: Tarihi geçmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz
OYNAT 00:21
Atakum Belediyesi'nin CHP'li başkanı Cemil Deveci'den itiraf: Tarihi geçmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz
Samsun Atakum'un CHP'li belediye başkanı Cemil Deveci, marketlerden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp muhtaç vatandaşlara dağıttıklarını itiraf etti. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, skandal olayı 'Sözün bittiği yerdeyiz…' diyerek Twitter hesabından duyurdu.

"SÖZÜN BİTTİ YERDEYİZ"

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, Deveci'nin o konuşmasını "Sözün bittiği yerdeyiz…" notuyla Twitter hesabından duyurdu.
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