Atakum Belediyesi'nin CHP'li başkanı Cemil Deveci'den itiraf: Tarihi geçmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz

Atakum'un CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci, katıldığı bir programda skandal açıklamalarda bulundu.
Deveci, yaptığı konuşmada Karadeniz'deki marketlerden son kullanma tarihi biten ürünleri alıp ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını itiraf etti.
"TARİHİ BİTEN YİYECEKLERİ ALIP DAĞITIYORUZ"
CHP'li başkan, "Karadeniz'deki bütün marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyecekleri ve diğer ev ihtiyaçlarını takip edebiliyoruz, gidip alıyoruz ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" diye konuştu.
"SÖZÜN BİTTİ YERDEYİZ"
AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, Deveci'nin o konuşmasını "Sözün bittiği yerdeyiz…" notuyla Twitter hesabından duyurdu.
CHP’li Atakum Belediye Başkanından Şaşırtan Açıklama❗️
“Büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz”
Sözün bittiği yerdeyiz… pic.twitter.com/zSSxZVMpLv
CHP’li Atakum Belediye Başkanından Şaşırtan Açıklama❗️