Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararlarına göre; Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı. Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Prof. Dr. Adem Yılmaz, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine Prof. Dr. Mustafa Özsütçü görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda üst kademe kamu yöneticileri görevden alındı ve yerlerine; Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ali Aybey, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İbrahim Esenkar, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Yunus Öz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ayfer Özdemir Tefon, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Ziya Kürşat Babayiğit, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ersoy Günay, Personel Dairesi Başkanlığına Uğur Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Oğuz Özdemir atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda; Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Bülent Uğur Ecevit, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ömer Küçükevcilioğlu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Balaban getirildi. Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç görevden alındı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Engin Akyol, Strateji Geliştirme Başkanlığına Yakup Koç atandı.